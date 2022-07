.

कोरिया में हाथियों के लिए तैयार किए गए पीपल के पौधे Published on: 18 minutes ago

कोरिया : आपने आमतौर पर पीपल के पौधे कहीं पुराने मकानों में, घर के कोनो या अनचाहे स्थानों पर उगते देखा होगा.लेकिन पीपल का पौधा सामान्य तौर पर घर में लगाना कठिन होता है. कोरिया जिले में वन मण्डल कोरिया बैकुन्ठपुर के केन्द्रीय नर्सरी आनन्दपुर (Central Nursery of Baikunthpur Anandpur) में वन विभाग पीपल के पौधों की नर्सरी लगाने में सफल हुआ है. आनन्दपुर नर्सरी में बीस हजार पीपल के पौधे तैयार किये गए (Twenty thousand peepal plants prepared in Koriya district) हैं. प्रतिवर्ष लगभग इतने ही पौधे तैयार करने की योजना बनाई जा रही है. जिन्हें रोपण क्षेत्रों में लगाया जाएगा. कोरिया जिला भी हाथी प्रभावित क्षेत्र (Koriya district also elephant affected area) है. यहां के जंगलों में हाथियों का विचरण अब आम बात होती जा रही है. अक्सर देखा जा रहा है कई बार भोजन की तलाश मे हाथी जंगल से लगे गावों में आ जाते हैं. हाथियों से जन-धन की हानि किसी से छिपी नही है.हाथियों को जंगल में कैसे रोका जाए इस पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे (Peepal plants made of elephants in Koriya) हैं. विभाग ने इसी कड़ी में पीपल के पौधों का रोपण बड़ी मात्रा में करने का प्रयास किया है. जिससे हाथियों को जंगल में ही पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो (Comprehensive management of elephants in Koriya) सके. वे जंगल से लगे गावों का रूख न करे. जिससे ग्रामीणों की फसल,घर,और जनहानि को रोका जा सके. इसके अलावा नर्सरी मे आंवला,चन्दन,दहीमन बरगद,शीशम,खम्हार,बांस सहित कई पौधे तैयार किये जा रहे हैं.