Millets lunch in Chhattisgarh assembly: सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों को कराया मिलेट्स व्यंजन का लंच

रायपुर: Winter Session of Chhattisgarh Legislative Assembly में विधायकों को मिलेट्स के व्यंजन का लंच कराया गया है. यह लंच सीएम बघेल ने कराया है ताकि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स के व्यंजनों को बढ़ावा मिल सके. इस लंच कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत कई मंत्री मौजूद रहे. सीएम बघेल को रागी से बना हलवा पसंद आया CM Baghel tasted millets dishes. विधायकों ने रागी के पकोड़े खाए. कोदो के भजिए और कुटकी के फरे का स्वाद भी विधायकों ने लिया. इस पहल से मिलेटस मिशन को छत्तीसगढ़ में और बढ़ावा मिलेगा. बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया. समापन के बाद सीएम भूपेश बघेल और बघेल कैबिनेट में मंत्री समेत कई विधायकों ने मिलेट्स से बने व्यंजन का लुत्फ उठाया.छत्तीसगढ़ में 11 सितंबर 2021 को मिलेट्स मिशन का सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया. इस मिशन की शुरुआत का मुख्य उदेश्य छत्तीसगढ़ को मिलेट्स का हब बनाना है. दूसरा इस मिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसके लिए बघेल सरकार ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एमओयू किया था. जिसके तहत छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक की जानकारी किसानों को मुहैया कराए जाने की बात है. छत्तीसगढ़ के 14 जिलों का चयन इस मिलेट्स मिशन के लिए किया गया था. साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तौर पर घोषित किया गया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसकी पहल की थी. जिसके बाद भारत की तरफ से साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित 2023 International Year of Millets करने की गुजारिश संयुक्त राष्ट्र महासभा से की गई थी. इसके लिए भारत ने यूएनजीए में प्रस्ताव पेश किया था. इस प्रस्ताव को 72 देशों को समर्थन मिला International Year Of Millets 2023. इस व्यापक समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया.