.

food poisoning in Surajpur बिशुनपुर में श्राद्ध का खाना खाकर ग्रामीण बीमार Published on: 2 hours ago

सूरजपुर के बिशुनपुर गांव bishunpur village of Surajpur में दशगात्र का खाना खाकर 37 लोग फूड फ्वाइजिनंग का शिकार हो food poisoning in Surajpur गए. सभी बीमार लोगों को आनन फानन में जिला अस्पताल सूरजपुर District Hospital Surajpur में भर्ती कराया गया. जहां प्रारंभिक इलाज के बाद सभी की हालत खतरे से बाहर है. बिशुनपुर गांव में एक दशगात्र कार्यक्रम में गांव के लोग गए थे. जहां भोज के बाद अचानक लोगों की तबीयत खराब होने Many sick due to food poisoning in bishunpur लगी.लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई. ऐसे में 37 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया.जहां सभी का इलाज जारी है. जिले के गांवों में कई छोटे बड़े दुकान खुल गए हैं. जिनमें खाने पीने की कई चीजें एक्सपायर हो जाती है. इस तरफ दुकानदार ध्यान नहीं देता है. बड़े कार्यक्रमों में एक्सपायरी डेट का सामान खपाया जाता है.जिसके कारण गांवों में भोज के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आती है. ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि गांवों में जाकर खाद्य पदार्थों का समय समय पर निरीक्षण करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो.