कोरिया में हाजियों का हुआ जोरदार स्वागत Published on: 2 hours ago

कोरिया : जिले के चरचा कॉलरी में हज यात्रा से लौटे हाजियों का बड़ी संख्या में धूमधाम से स्वागत किया ( Hajis received a warm welcome in Koriya) गया. बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन (Baikunthpur Railway Station) से हज यात्रियों के स्वागत में लोग बड़ी संख्या पहुंचे. इस वर्ष चरचा से कुल 5 लोग हज से सफर पर गए हुए थे. पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश से कोई भी हज के सफर पर नहीं जा सका था. इस बार कोरोना का असर कम होने पर सरकार ने हज यात्रा को स्वीकृति दी थी. जहां चरचा कॉलरी से भी लोग हज के लिये रवाना हुए (Haj pilgrims returned from Mecca and Medina) थे. हाजियों के चरचा पहुंचने पर उनका खैर मक़दम किया जा रहा है. हज करके लौटे हाजी नौशाद आलम सहित अन्य हाजियों का बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन से चरचा जामा मस्जिद तक स्वागत किया (Koriya news) गया. सभी हज यात्रियों को उनके घर तक लोग छोड़ने पहुंचे और उनसे गले मिले. बता दें सभी हज यात्री करीब 40 दिन के हज यात्रा के दौरान मक्का और मदीना के रुबातों में ठहरते थे. जिसके बाद अब अपने वतन वापस लौटे हैं. हाजी नौशाद आलम रिजवी ने कहा कि देश के अमन और चैन के लिए दुआ की गई है.