.

जांजगीर चांपा में डीरेल हुई मालगाड़ी Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

जांजगीर चांपा: नैला-कापन स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के डीरेल होने की सूचना (Goods train derailed in Janjgir Champa) है. सूचना के मुताबिक मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतरे हैं. डाउन वन लाइन में ये हादसा हुआ है. रेलवे के अधिकारी और मेंटनेंस दल मौके पर पहुंचकर ट्रेन को वापस पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटा हुआ है. ऐसा बताया जा रहा है कि ये हादसा रेलवे के साइडिंग के पास हुआ है. जिससे दूसरे ट्रैक को कई नुकसान नहीं पहुंचा. नैला रेलवे साइडिंग (accident in naila railway siding) में हुए इस हादसे के बाद किसी भी यात्री या गुड्स ट्रेन की आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा. फिलहाल बिलासपुर और चांपा की एक्सपर्ट टीम (Expert team of Bilaspur and Champa) इस हादसे की जांच कर रही है.