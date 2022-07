.

कवर्धा में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

Food poisoning case in Kawardha: कवर्धा जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत पिपरमाटी गांव में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं. यहां एक ही परिवार के बुजुर्ग सहित बच्चे ने बांस पिहरी (जंगली मशरूम) की सब्जी खाया था. जिससे सभी को फूड पॉइजन हो गया. सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल सबका इलाज पंडरिया सीएचसी मे कराया जा रहा है. बताया जा रहा कि आधी रात एक-एक कर सभी उल्टी और पेट दर्द की शिकायत करने लगे. बच्चों की तबियत अधिक बिगड़ने लगी, जिसके बाद संजीवनी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस को बुलाकर सभी लोगों को पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे भर्ती कराया गया. जहां उनका इलाज जारी है. (sick after eating wild mushroom in kawardha)