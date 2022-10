.

जगदलपुर: दीपावली त्यौहार पर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में संचालित खाद्य सामग्री भंडार, डेयरी दुकानों व मिठाई दुकानों में मिलावट की जांच (Food department took action on sweet shops) के लिए सैम्पल लिए गए. खाद्य विभाग द्वारा मानक जांच के लिए नमूनों में 07 सैम्लप अमानक पाए गए हैं. जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चित्रलेखा कोड़ोपी ने बताया कि "बीते दिनों खाद्य विभाग की टीम ने कुल 70 नमूनों को जांच की. इनमें से 7 सैम्पल अमानक पाए गए हैं. खाद्य विभाग द्वारा जल्द ही मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मानक तय किये गए हैं. बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालन व एक्सपायरी तिथि वाले खाद्य सामग्री भंडारण करने सहित अमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. इसके लिए चलित प्रयोगशाला का इस्तेमाल भी हो रहा है. जो अलग अलग जगहों पर तुरंत ही नमूनों का परीक्षण कर लेती है. खाद्य पदार्थ के पैकेट में गलत जानकारी के मामले में नागपुर की एक कंपनी सहित जिले की दुकानों पर 2 लाख 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है." Action on sweet shops in jagdalpur