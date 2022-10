.

सरगुजा में ईटीवी भारत की धान चौपाल: खरीदी केंद्रों में इंतजाम पूरे, लेकिन किसान हैं मायूस

Dhan Tihar 2022 सरगुजा के किसान धान खरीदी के शुभारंभ को लेकर खुश हैं Dhan Tihar 2022 in Chhattisgarh. लेकिन उन्हें एक बात की मायूसी सता रही है arrangement in Surguja paddy procurement centers . वह है धान की फसल का बर्बाद होना. दरअसल सरगुजा में पहले अकाल और फिर बंपर बारिश की वजह से धान की फसल चौपट हो गई. यही वजह है कि यहां धान की पैदावार कम हुई. किसान ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था से खुश हैं etv bharat dhan chaupal in surguja. धान खरीदी को लेकर सरगुजा के किसान और क्या कहते हैं. क्या सोचते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत की धान चौपाल में इसे बताया है. किसानों से समझिए धान खरीदी को लेकर सरगुजा में क्या स्थिति है.talk with farmers of Surguja