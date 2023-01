.

मनेंद्रगढ़ में शीतलहर से कंपकपी, तीन दिवसीय अवकाश घोषित

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले में जबरदस्त शीतलहर देखी जा रही Chill wave in Manendragarh है. लोग आवश्यक कार्य से ही घर के बाहर निकल रहे हैं. वहीं अलाव की व्यवस्था प्रशासन ने की है.फिर भी कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ना के बराबर है. मुख्य मार्गो की बात करे तो उनमें सन्नटा पसरा हुआ है. घना कोहरा छाया है. कई वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं लोग अपने घरों से कम ही निकल रहे है.जिले के कलेक्टर पीएस ध्रुव (Collector PS Dhruv) ने भी शीत लहर को देखते हुए शीतकालीन अवकाश घोषित किया हैं. कलेक्टर ने 4 जनवरी से 7 जनवरी तक कुल 3 दिन का अवकाश घोषित किया three day holiday declared by collector है. इस दौरान जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अवकाश घोषित किया गया है. मौसम में लगातार बदलाव जारी है. परिवर्तनशील मौसम में ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम किया है. उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं रात का तापमान गिरा रहीं हैं. आने वाले तीन चार दिनों तक घना कोहरा रहने की उम्मीद जताई जा रही है. वहीं गुरुवार को दिन भर कोहरा छाया रहा. इस दौरान ठंड से बचने लोग अलाव का सहारा लेते देखें जा रहे हैं. Dense fog and mist in Manendragarh chirmiri