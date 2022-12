.

राजनांदगांव में वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज की मांग, कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन Published on: 20 hours ago

Rajnandgaon latest news नागपुर से लेकर बिलासपुर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज (Demand for stoppage of Vande Bharat train) हो गई है. इसी कड़ी में बुधवार को राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ज्ञापन (stoppage of Vande Bharat train in Rajnandgaon) सौंपा है. वंदे भारत ट्रेन की राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज की मांग की गई है. सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे और ज्ञापन सौंपा. Rajnandgaon latest news)