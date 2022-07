.

सरगुजा में कोविड प्रिकॉशनरी डोज ने पकड़ी रफ्तार Published on: 2 hours ago

सरगुजा : कोरोना महामारी से बचाव के लिये वैक्सीन लगाने के पहले और दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद अब बूस्टर डोज लगाया जा रहा (covid Prescription dose in sarguja) है. सरगुजा जिले में कोविड वैक्सीन का पहला डोज 100℅ लगाया जा चुका (people alert about covid in surguja) है. जिले में लगभग 7 लाख 95 हजार फर्स्ट डोज और 7 लाख 49 हजार के करीब सेकेंड डोज लगाया गया है. तीसरा और प्रिकॉशनरी डोज सरगुजा में लंबे समय से शून्यता पर था. लेकिन जब से शासकीय अस्पताल में नि:शुल्क वैक्सीन उपलब्ध हुई तब से लोग तेजी से प्रिकॉशनरी डोज लगवाने निकल रहे (People gathered for booster dose in Surguja) हैं. 26 जुलाई तक जिले में 2 लाख 94 हजार 252 लोगों को कोविड का प्रिकॉशनरी डोज लगा दिया गया है.