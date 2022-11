.

झारखंड के पाकुड़ में कोबरा का रेस्क्यू, घर में खाट पर बैठा था सांप

झारखंड के पाकुड़ में कोबरा का रेस्क्यू (cobra rescue in pakur) किया गया. महेशपुर थाना क्षेत्र के एक घर में सांप निकला, कोबरा को फन फैलाए बिस्तर पर देखकर घर वाले दहशत में आ गए (Cobra came out from house in Pakur). इस घटना की जानकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार को दी गयी. इसके बाद उनकी टीम द्वारा सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया. ये पूरा मामला महेशपुर प्रखंड के शिवराजपुर गांव का है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बादाम शेख के मकान में रखी खाट पर एक कोबरा फन फैलाए बैठा (snake at house in Pakur) था. जब परिजनों की नजर सांप पर पड़ी तो वो काफी डर गए और शोर मचाना शुरू कर दिया. इसके बाद आसपास के लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी. रेस्क्यू के लिए अशराफुल शेख के नेतृत्व में टीम पहुंची और सांप को पकड़कर सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया. स्नेक कैचर अशराफुल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर में सांप या अन्य जानवर दिखाई देने पर सावधानी बरतें और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश ना करें. इसके बाद फौरन इसकी सूचना वन विभाग को दें. उन्होंने बताया कि कोबरा अक्सर चूहे का शिकार करने के लिए घरों में प्रवेश कर जाता है.