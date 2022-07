.

ईडी रमन सिंह पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं करती : भूपेश बघेल Published on: 47 minutes ago

रायपुर : सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel ) ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर हमला बोला (CM Bhupesh Baghel attack on Raman Singh) है. ईडी और रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा (CM Bhupesh Baghel surrounded ED and Raman Singh) कि '' 35 साल तुम लोगों को नौकरी करनी है. पांच साल इनकी सरकार हो गई.दूसरे कार्यकाल में तीन साल गुजर गए. दो साल और रहना है. केंद्र सरकार बदलेगी. तब तुम लोग आंख में आंख मिलाकर क्या जवाब दे पाओगे.यह बात सोच लो. तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं. वे भी पढ़े लिखे हैं. अपने बीवी-बच्चों से कैसे आंख मिला पाओगे. छत्तीसगढ़ में ईडी के लोग घूम रहे हैं. गली-गली घूम रहे हैं. जो लोग गलत कर रहे हैं.उन्हें पकड़े हम ईडी का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं. लेकिन जिस रमन सिंह, अभिषेक सिंह और वीणा सिंह ने छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के जरिए 6 हजार करोड़ रुपए लुटवा दिए. उसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती. पनामा विकिलिक्स में अभिषेक सिंह का नाम आया है.करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. छत्तीसगढ़ में चिटफंड के पैसोंं की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है .इसकी जांच ईडी क्यों नहीं करती.छत्तीसगढ़ में नान घोटाला हुआ (name of raman singh and family in naan scam) है.जांच हुई तो डायरी मिली. उस डायरी में सीएम मैडम, सीएम सर लिखा हुआ मिला है.कौन है ये सीएम मैडम कौन है ये सीएम सर ये बात कौन बताएगा.ईडी नहीं बताएगी तो कौन बताएगा.ईडी का सिर्फ एक ही काम है.जहां-जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां ईडी कार्रवाई कर रही है.''