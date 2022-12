.

Korba latest news कोरबा के कापूबहरा में गौरव दिवस का जश्न, अधूरे कार्यों को पूरे करने का संकल्प Published on: 7 hours ago

Celebration of Pride Day in Korba कोरबा के कापूबहरा में गौरव दिवस का कार्यक्रम रखा गया था. इस कार्यक्रम में बघेल सरकार और कोरबा जिला प्रशासन की उपलब्धियां गिनाईं गई. विधायक मोहित राम केरकेट्टा, गौसेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा और कलेक्टर संजीव झा मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए. पाली तानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा ने बताया कि कापूबहरा में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हेतु शासन द्वारा 2 करोड़ की स्वीकृति मिली है. Pride Day in Korba Kapubhara अब इस पार्क के बनने से बेरोजगार युवकों को रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी. कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि जहां कहीं सड़क संपर्क और दूसरे मामलों को लेकर समस्या बनी हुई है. उनका अध्ययन करने के साथ रिपोर्ट तैयार की जारी है. इस पर आगे काम कराया जाना प्रस्तावित किया गया है. आने वाले समय में इसे भी पूरा करा लिया जाएगा.gaurav diwas in Kapubhara Korba