कोरिया में पोस्टमॉर्टम के लिए खटिया पर लाया गया शव Published on: 11 hours ago

कोरिया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. सुविधा नहीं होने से शव को पोस्टमार्टम के लिए तीन किलोमीटर उल्टी खाट पर रखकर लाया (body carried on the cot in Koriya ) गया. इस घटना को जिस किसी ने भी देखा उसका मन पसीज गया. साधन और संसाधन का दावा शर्मसार कर देने वाली तस्वीर के सामने बौना नजर आ रहा था. कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के सोनहत में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां ब्रजेश कुमार नाम के व्यक्ति ने सोनहत सागौन प्लांटेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली (postmortem in Koriya ) थी. जिसकी सूचना पर सुबह पुलिस बल और मृतक के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे. शव को फांसी के फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना था. मौके पर मौजूद समाजसेवी दिनेश सिंह ने बताया कि ''बीएमओ श्रेष्ठ मिश्रा को फोन कर शव वाहन की मांग की गई. बीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन नहीं होने की बात कही. यह भी कहा कि पंचायत में संपर्क करें. ऐसे मामलों में पंचायत को शव वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है. इसके बाद दिनेश सिंह ने पंचायत सचिव को फोन कर वाहन की मांग की तो पंचायत सचिव ने ऐसे किसी भी निर्देश से इनकार करते हुए वाहन उपलब्ध कराने में असुविधा जताई. आखिर में परिजन शव को खाट में रखकर लगभग तीन किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल तक शव लेकर आए. यह काफी दुखद घटना है. Koriya news