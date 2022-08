.

भाजयुमो ने बेरोजगारी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ निकाली रैली Published on: 57 minutes ago

Koo_Logo Versions

बिलासपुर : बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर हल्ला बोला है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) के अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिल्हा में (bilha news) विधानसभा स्तरीय रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव (BJYM took out a rally against the government on unemployment issue) किया. इस दौरान युवा भाजपाइयों ने सरकार पर युवाओं , बेरोजगारों के साथ वादाखिलाफी (Dharamlal Kaushik allegation on Bhupesh) का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की और अपनी गिरफ्तारी दी. कौशिक ने कहा कि '' सरकार छात्र, युवा और बेरोजगारों के साथ वादाखिलाफी कर रही है. न तो स्कूल कॉलेजों को अपग्रेड किया जा रहा है और ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार दिया जा रहा है. सरकार केवल होर्डिंग्स विज्ञापन में झूठी और भ्रामक जानकारी देकर युवाओं को छलने का काम कर रही है. सरकार बनने के बाद केवल 16 हजार लोगों को नौकरी दी गई है. सदन में सरकार ने खुद स्वीकार किया है. बावजूद सरकार अपने घोषणापत्र में किए वायदे को नहीं निभा रही है. सरकार के प्राथमिकता में केवल शराब बेचना रह गया है.'' कौशिक ने सरकार से वादाखिलाफी छोड़ वायदा निभाने और बेरोजगारों को भत्ता और रोजगार देने की मांग की है. भाजयुमो के आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी सहित युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल थे.