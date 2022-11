.

बिलासपुर: भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों पर पुलिस ने आग बुझाने वाले पाउडर का इस्तेमाल किया (Use of chemical on BJYM workers) है. आग बुझाने वाले पाउडर के कारण भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के आंख और नाक में जलन हो रही है. साथ ही सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. भाजयुमो कार्यकर्ता भानुप्रतापपुर के चुनाव प्रत्याशी पर आरोप लगाने और आदिवासियों के सम्मान की झूठी बात कहने वाले कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे.आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क में चक्काजाम करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) का पुतला फूंकना चाहा.पुतला दहन के दौरान पुलिस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई. इस दौरान जल रहे पुतले पर पुलिस ने आग बुझाने वाले सामग्री का प्रयोग किया. भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस बाजी तक की नौबत आ गई थी. भाजयुमो ने पुलिस की इस हरकत से आक्रोश में आकर शहर के मुख्य नेहरू चौक में बैठ गए और ट्रैफिक जाम कर दिया. कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के पुतला दहन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया. इस दौरान चौक में ट्रैफिक जाम हो गया था, और लोगों को आने जाने के लिए काफी तकलीफ हो रही थी. पुलिस ने सारे मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजयुमो कार्यकर्ताओं को समझाइश दी और उन्हें सड़क से हटाया. इस दौरान पुलिस के द्वारा आग बुझाने के लिए उपयोग किए गए सामग्री की वजह से भाजयुमो कार्यकर्ताओं की आंख और नाक में पाउडर से उन्हें सांस लेने में और देखने में तकलीफ हो रही थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज भी करवाया.BJYM Protest in Bilaspur