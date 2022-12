.

बैकुंठपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना को भाजपा का समर्थन Published on: 32 minutes ago

बैकुंठपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी आठ मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने में बैठे (strike of Anganwadi workers in Baikunthpur) हैं. सोमवार को भाजपा कार्यकर्ता भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन देने पहुंचे (BJP supports strike of Anganwadi workers). भाजपा नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक मंत्री पर जमकर निशाना साधा है. इस दौरान पूर्व मंत्री भईया लाल राजवाड़े सहित भारी संख्या में भाजपाई मौजूद थे. बैकुंठपुर के प्रेमाबाग प्रांगण में चल रहे इस घरना प्रदर्शन में प्रतिदिन सैंकड़ो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुच रहे है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम इसी तरह घरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे. Korea latest news