.

Koriya latest news : कोरिया में आरक्षण में कटौती का विरोध, बीजेपी ने किया चक्काजाम Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

कोरिया :आरक्षण में कटौती के विरोध में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने नागपुर के एनएच 43 पर चक्का जाम कर प्रदर्शन (BJP protest against reduction of reservation) किया. इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी,कृष्ण बिहारी जायसवाल,अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविशंकर सिंह,पूर्व विधायक श्यामबिहारी जायसवाल,चम्पा देवी पावले,महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष उर्मिला नेताम के साथ सैकड़ों की संख्या कार्यकर्ता उपस्थित रहे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अम्बिकापुर से मनेन्द्रगढ़ और नागपुर से चिरमिरी जाने वाली सड़क को जामकर प्रदर्शन किया. जिसके कारण घंटों बड़ी गाड़ियों का परिचालन बाधित रहा. वहीं प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट कर दिया गया (Koriya latest news ) था. जिससे छोटे वाहन को आने-जाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई. प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही.(protest against reduction of reservation in koriya )