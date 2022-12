.

पीएम मोदी पर पाकिस्तानी मंत्री का विवादित बयान, सूरजपुर में बीजेपी ने जलाया पुतला Published on: 19 hours ago

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है. bilawal bhutto controversial comment on pm इसी क्रम में सूरजपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. controversial comment on pm narendra modi इस दौरान भाजपाइयों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय से अग्रसेन चौक पहुंच बिलावल भुट्टो का पुतला दलन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में भाजपा के झंडे और तख्तियां थीं. जिनमें से कुछ पर पाकिस्तान मंत्री के विरोध में नारे लिखे थे. bjp protest in surajpur बीजेपी पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री पर पाकिस्तान से माफी मांगने की मांग भी की है. surajpur news update