नए आरक्षण विधेयक पर बिलासपुर के लोगों की राय

Bilaspur people Opinion on new reservation bill शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा से नया आरक्षण विधेयक पारित हो गया. इस विधेयक को लेकर अलग अलग समाज के वर्गों ने प्रतिक्रियाएं दी है. इस नए आरक्षण में एसटी वर्ग को 32 फीसदी आरक्षण, ओबीसी को 27 प्रतिशत, एससी वर्ग को 13 फीसदी और EWS को चार फीसदी आरक्षण दिया या है. new reservation bill passed from Cg assembly कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण हो गया है. इस विधेयक के पारित होने के बाद बिलासपुर के कई वर्गों में कहीं खुशी है तो कहीं गम है. आइए जानते हैं कि इस आरक्षण विधेयक पर बिलासपुर वासियों की क्या राय है. Bilaspur latest news