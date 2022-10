.

कांकेर में खाट पर हेल्थ सिस्टम, नहीं मिली एंबुलेंस खटिया पर आई मरीज Published on: 40 minutes ago

कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के केसेकोडी में हैरान करने वाली तस्वीर देखने को (bad health system in kanker) मिली. यहां अधेड़ महिला को टीबी की शिकायत थी. लेकिन इस महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस नहीं मिल सकी. परिजनों ने महिला की तबीयत बिगड़ने पर 112 और 108 से मदद मांगी लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं मिली.आखिरकार थक हारकर महिला को परिजनों ने खाट पर अस्पताल ले जाने की (patient reached hospital on cot in kanker) ठानी. इसके बाद गांव के लोगों ने चारपाई में महिला को लिटाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर निकल पड़े. ग्रामीण केसेकोडी से बड़पारा तक मरीज को लेकर पहुंचे. परिजनों ने इसके बाद वापस से गाड़ी के लिए फोन किया. इस बार भी व्यवस्था ना होने पर ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पत्रकारों को देने की बात कही. जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया. प्रबंधन ने कोयलीबेड़ा से बड़पारा के लिए एंबुलेंस रवाना की.जहां पर एंबुलेंस ने जाकर मरीज को अस्पताल तक (kanker koylibeda hospital) पहुंचाया. आपको बता दें कि केसकोडी से कोयलीबेड़ा अस्पताल की दूरी 8 किलोमीटर है. परिजन मरीज को 5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक खाट पर लेकर आ चुके थे.