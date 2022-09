.

मनेंद्रगढ़ के मां गंगा सरोवर धाम तालाब की दुर्दशा Published on: 34 minutes ago

Koo_Logo Versions

कोरिया : मनेंद्रगढ़ में नगरपालिका के मां गंगा सरोवर धाम इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा (Manendragarh Municipality pond of Koriya) है. इन दिनों तालाब की दुर्दशा देखते ही बनती है.तालाब के चारों तरफ गंदगी पसरी (Dirt in Manendragarh Municipality pond ) है.जिससे तालाब का अस्तित्व खत्म होने लगा है.एक जमाने में तालाब लोगों को निस्तारी के काम में आता था. सुबह शाम बच्चे यहां तैराकी सीखते थे. लेकिन अनदेखी के कारण आज सिर्फ कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है.सरोवर तालाब को मां गंगा सरोवर धाम का नाम दिया गया (Maa Ganga Sarovar Dham of Manendragarh) है. लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं. लेकिन हालत जस की तस है. लोगों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी इस तालाब में मिल रहा है. जिससे इसकी स्थिति बदतर हो गई है. नगरपालिका ने नगर के इस प्रमुख तालाब की ओर कोई ध्यान नही दिया है. जिससे इसका उपयोग लोग नही कर पा रहे हैं. तालाब के पास ही मंदिर है. जहां लोग पूजा करने आते हैं.आप साफ देख सकते हैं कि तालाब किस स्थिति में है. ध्यान दिलाने के बाद भी सफाई नही हो रही है. आसपास रहने वाले मोहल्लेवासियों में इसे लेकर नाराजगी है. वहीं जल्द सफाई नहीं होने पर नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष सरजू यादव अब जल सत्याग्रह करने की बात कह रहे हैं.