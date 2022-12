.

Mock drill in GPM जीपीएम जिला प्रशासन ने कलेक्टर की उपस्थिति में मॉक ड्रिल किया Published on: Dec 27, 2022, 6:34 PM IST

कोरोना महामारी Corona in GPM एक बार फिर भारत में दस्तक देने लगी है. Omicron BF7 Variant in India पिछले दिनों कोरोना के नए वैरिएंट की भारत में आने की जानकारी पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है. Corona cases in chhattisgarh सभी राज्यों को इससे निपटने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में एक बार फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है. नये वैरिएंट बीएफ 7 के संक्रमण के मद्देनजर शासन के निर्देश पर आज जिला प्रशासन दंतेवाड़ा ने कोरोना से लड़ने की तैयारी का जायजा लेते हुए कलेक्टर की उपस्थिति में मॉक ड्रिल किया. corona new variant जीपीएम कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की मौजूदगी में स्वास्थ्य अमले के साथ अस्पताल में सभी आवश्यक मेडिकल उपकरण का निरीक्षण किया गया. Mock drill in GPM जीपीएम कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी, और स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा. इसके साथ ही बिस्तरों की उपलब्धता आईसीयू बेड, वेंटीलेटर बेड मेडिकल, ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, वायरोलाजी लैब, स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी की जानकारी लिया गया. कोविड के सुरक्षा मद्देनजर जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए है. हालांकि अभी तक जिले में कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी ने कोरोना के वैक्सीन जिन्हें नहीं लगे हैं, उनसे जल्द ही कोरोना के डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं. Arrangements in gaurela pendra marwahi for corona