Action on gambling in Koriya: कोरिया में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने पद संभालते ही सभी प्रभारियों को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस बीच पुलिस ने मनेंद्रगढ़ में जुआ फड़ पर कार्रवाई की है. मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की (Raiding action on gambling base in Koriya)गई. बताया जा रहा है कि मनेंद्रगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक के पास कुछ व्यक्ति रूपये-पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे है. सूचना पर तत्काल थाना मनेन्द्रगढ़ टीम ने पंजाब नेशनल बैंक के पास जाकर घेराबंदी की. जिसमें दस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के पास से सत्तर हजार रूपये जब्त किए गए. आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.