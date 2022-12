.

भरतपुर में फर्जी एकेडमी मामले ने पकड़ा तूल, एबीवीपी ने कलेक्टर से की शिकायत Published on: 11 hours ago

Koo_Logo Versions

mcb district news भरतपुर में एबीवीपी ने जनकपुर में संचालित संस्था निजी एकेडमी पर फर्जी डिग्री बांटने का आरोप लगाया है. इस मामले में एबीवीपी ने मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में विरोध प्रदर्शन किया है. abvp protest in manendragarh एबीवीपी का आरोप है कि यहां 10वीं और 12वीं की अंकसूची और कंप्यूटर डिग्री जो बांटे गए हैं. वह फर्जी है.एबीवीपी ने मामले में एसडीएम और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. protest in manendragarh chirmiri bharatpur एबीवीपी का आरोप है कि संस्था ने 300 से अधिक ग्रामीण बच्चों को फर्जी डिग्री डिप्लोमा बांटे हैं. जैसे कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीशगढ़ के बाहर के विश्वविद्यालयों के अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ही छ्तीसगढ़ में अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति है. इसके बाद भी कम्प्यूटर एकेडमी ने ग्रामीण बच्चों को भ्रमित किया. इन संस्थाओं से पास होने के बाद भी रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं हो रहा है. protest against fake institutions. इस निजी एकेडमी की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं है.