AAP ने किया डीआरएम दफ्तर का घेराव आउटसोर्सिंग का विरोध Published on: 1 hours ago

बिलासपुर रेलवे जोनल मुख्यालय के सामने आम आदमी पार्टी ने रेलवे आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया (AAP protest against loco pilot outsourcing in Bilaspur) है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने ऑटो लोको पायलट में पैनल भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की (protest against railway recruitment in bilaspur) थी. परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को आरआरबी में शामिल करने के बजाए दूसरे जोन के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया. इसके विरोध में बुधवार को जोनल मुख्यालय के सामने अभ्यर्थियों ने आम आदमी पार्टी के साथ प्रदर्शन (Aam Aadmi Party demonstrated with railway candidates in Bilaspur)किया. अभ्यार्थियों ने बताया कि '' रेलवे द्वारा अलग-अलग नियम बताकर अलग- अलग जोन से कम नंबर लाने वाले अभ्यार्थियों को आरआरबी में शामिल किया गया है.जबकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर जोन में छात्रों का कटऑफ 65 गया था. लेकिन रेलवे प्रशासन ने इन्हें दरकिनार कर दूसरे जोन में कम अंक लाने वाले अभ्यार्थियों को पैनल में शामिल किया है.आउटसोर्सिंग के जरिए रेलवे स्थानीय विद्यार्थियों के साथ धोखेबाजी कर रही है. इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है.''