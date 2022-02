.

कोकोड़ी में राजेश्वरी माता की जात्रा कर मावली मेले की ली अनुमति

नारायणपुर के ग्राम कोकोड़ी के राजटेका राजेश्वरी माता मंदिर में सालों पुरानी जात्रा की रस्म (Jatra of Rajeshwari Mata in Kokodi ) पूरे रीतिरिवाजों के साथ पूरी की गई. कोकोड़ी जात्रा में 45 गांवों के देवी देवता शामिल होकर तीन दिनों तक ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच-गाकर राजटेका राजेश्वरी माता को प्रसन्न करते हैं. कोकोड़ी जात्रा के बाद ही विश्व प्रसिद्ध मावली मेले के लिए माता की अनुमति मिलती (Jatra before world famous Mavli fair in narayanpur ) है. इस जात्रा के बाद ही तीज-त्योहारों और मेले की शुरुआत होती है.