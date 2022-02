.

जयराम ठाकुर EXCLUSIVE: पांचों राज्यों में खिलेगा कमल, हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी सरकार Published on: 10 minutes ago

इन दिनों देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है. हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पंजाब (himachal cm on punjab tour) से लेकर उत्तराखंड में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं. जयराम ठाकुर का दावा है कि यूपी, उत्तराखंड समेत देश के पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी. कृषि कानून (jairam thakur on agricultural law) वापस लेने के बाद बीजेपी को पंजाब में भी फायदा मिलेगा और पीएम मोदी के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो पंजाब में बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा देगा. उन्होंने कहा कि पंजाब के विकास के लिए कांग्रेस और केजरीवाल मॉडल नहीं हो सकता. ईटीवी भारत (exclusive interview of himachal cm jairam) के हरियाणा ब्यूरो चीफ भूपेंद्र जिस्टू से खास बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा हिमाचल से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया. इस साल के आखिर में हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 2022 में बीजेपी हिमाचल में फिर से जीत का परचम लहराएगी और बीते 3 दशक से राज्य में सरकार रिपीट ना होने का रिकॉर्ड तोड़ेगी.