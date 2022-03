.

प्रियंका गांधी ने शिव मंदिर में टेका मत्था, मांगी जीत की दुआ...

उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि (Mahashivratri puja By Priyanka Gandhi in UP) के मौके पर लखनऊ के एक शिव मंदिर में कांंग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने पूजा-अर्चना (Priyanka Gandhi worshiped) की. प्रियंका गांधी का आज सिद्धार्थनगर दौरा (Priyanka Gandhi in Siddharthanagar UP) है, उससे पहले उन्होंने महादेव के मंदिर में पूजा कर जीत की कामना की. पूजा करने से पहले प्रियंका गांधी काफी देर तक मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की लाइन में खड़ी रहीं. इस दौरान उन्होंने लाइन में लगे मासूम बच्चों को दुलारा. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मंगलवार को सिद्धार्थनगर के अटवा स्थित माता प्रसाद इंटर कॉलेज में जनसभा में शामिल होने पहुंची हैं. वह शाम 4:00 बजे बस्ती पहुंचेंगी. बता दें कि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने लखनऊ से अमेठी जाते समय सुल्तानपुर रोड पर स्थित मरी माता मंदिर में दर्शन पूजन किया था. उस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था कि वह इस बार मंदिर में अपने भाई के लिए प्रार्थना करने आईं हैं.