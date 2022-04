.

महाराष्ट्र के नागपुर शहर के भीड़भाड़ वाले मेडिकल चौक में एक स्टार सिटी बस में आग (star city bus caught fire in nagpur maharashtra) लग गई. बस के अंदर धुआं उठते देख बस के चालक ने सड़क के बीचोंबीच ही गाड़ी रोक दी और कंडक्टर सहित सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इधर, आग लगने की खबर दमकल वाहिनी को दे दी गई. खबर पाकर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. संदेह किया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. एक महीने के अंदर ही इस तरह के दो बसों में आग (two star buses caught fire in a month in maharashtra) लग चुकी है. फिलहाल नागपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इसके चलते आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कुछ दिन पहले एक स्टार बस में आग लग गई थी, लेकिन सौभाग्य से सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिये गए थे.