इंसानियत हुई शर्मसार: मासूम की बेरहमी से पिटाई, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

तेलंगाना के हैदराबाद में बाल शोषण (Child abuse in Hyderabad Telangana) का एक भयावह वीडियो (horrifying video of child abuse in Hyderabad) सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि इंसान एक बच्चे के प्रति कितना क्रूर हो सकता है. साढ़े तीन मिनट के वीडियो में युवक एक बच्चे को प्रताड़ित करते हुआ नजर (young man is seen torturing a child) आ रहा है. बेरहमी से पीटने के बाद बच्चे को उल्टा टांगकर उसकी फिर से पिटाई की जाती है. मौजूद अन्य युवक उसे अभद्र भाषा में गालियां भी देता हुआ पता चलता है. ये वीडियो बनाने वाला भी उन्हीं युवकों में से एक है. बताया जा रहा है कि बच्चे को प्रताड़ित करने वाले एक युवक का नाम प्रोसेनजीत मंडल है. वह पश्चिम बंगाल के मालदा स्थित बामंगोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है. मंडल मूल रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित नंदीनाडाहा गांव का रहने वाला है. हालांकि, उसके चार भाई विदेश में काम करते हैं, इसलिए वहां अब कोई नहीं रहता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि मंडल इस समय तेलंगाना में है. हालांकि, पीड़ित बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है. ईटीवी इंडिया इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.