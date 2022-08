.

ठियोग में पेट्रोल पंप पर गिरा पत्थर, लोगों ने भागकर बचाई जान, कई वाहन क्षतिग्रस्त Published on: 2 hours ago

शिमला: हिमाचल में बरसात के मौसम (Rainy Season in Himachal) में विभिन्न हिस्सों में लैंडस्लाइड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. वहीं, 19 अगस्त की रात को शिमला के समीप ठियोग बाजार में स्थित पेट्रोल पंप पर पत्थर गिरने से हड़कंप (Landslide at Petrol Pump in Theog) मच गया. पत्थर गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर लोग वाहन के पास खड़े हैं. इसी दौरान अचानक से पहाड़ी से बड़ा पत्थर पेट्रोल पंप पर (Landslide in theog) आ गिरा. गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई. हालांकि भूस्खलन (landslide in shimla) से पेट्रोल पंप को काफी नुकसान हुआ है, इसके अलावा चार वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. पेट्रोल पंप पर पत्थर गिरने से सेल्समैन अंकुश कुमार को भी काफी चोटें आई हैं. इसके अलावा ऊपरी शिमला के सभी हिस्सों में बारिश से भारी नुकसान हुआ है. स्थिति यह है कि भारी बारिश के कारण अधिकतर संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है. भारी बारिश को लेकर प्रशासन की ओर से भी चेतावनी जारी की गई है. वाहन चालकों से सावधानी के साथ वाहन चलाने की अपील की गई है.