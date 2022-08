.

हिमाचल के आनी में फटा बादल, मकान पर मलबा गिरने से महिला और बच्ची की मौत Published on: 2 hours ago

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारी बारिश के चलते आए दिन बाढ़, भूस्खलन (landslide in kullu) और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. अब जिला कुल्लू के उपमंडल आनी में बादल फटने (Cloud burst in Kullu) से भारी तबाही हुई है. आज सुबह बादल फटने के चलते कई गाड़ियां पानी में (vehicles drowned in water) बह गईं. वहीं, ग्राम पंचायत शिल्ली के खदेड़ गांव में मकान पर मलबा गिरने से एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई. इसके अलावा एक मिल्क प्लांट को भी काफी नुकसान हुआ. मौसम की स्थिति को देखते हुए आनी उपमंडल के स्कूलों में जिला प्रशासन ने अवकाश घोषित कर दिया है. आज सुबह आई इस आपदा से लोग भी सहम हुए हैं. वहीं, आनी के पुराने बस अड्डे में नगर पंचायत की पांच दुकानें भी बाढ़ के साथ बह गई. दुकानों में रखा सारा सामान नष्ट हो गया.