.

यूपी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी आजाद समाज पार्टी: चंद्रशेखर Published on: 15 minutes ago

उत्तर प्रदेश में युवा दलित नेता (yuva dalit leaders in UP) के तौर पर चंद्रशेखर आजाद (yuva dalit leaders Chandra Sekhar Azaad in UP) ने अपनी पहचान बनाई है. पिछले कुछ साल में चंद्रशेखर राज्य में सक्रिय हैं और दलित जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं. उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने जनमत सर्वेक्षणों से उम्मीद से भी बदतर प्रदर्शन किया है, जिसने उन्हें लगभग एक तिहाई समर्थन हासिल है. वे पार्टी की जीत के लिए हर जगह जा रहे हैं और जोरदार प्रचार कर रहे हैं. इस संबंध में बाराबंकी पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद (dalit leaders Chandra Sekhar Azaad in UP) से ईटीवी भारत के प्रतिनिधि ने विशेष बातचीत (ETV Bharat interview with Chandra Sekhar Azaad) की. उन्होंने मायावती का बगैर नाम लिये कहा कि नेता जनता के हित के लिए कार्य करते हैं. लेकिन जब पांच-पांच साल तक वे घर से बाहर तक नहीं निकलते तो जनता की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और निराशा बढ़ती जाती है. ऐसे में जनता की निराशा को खत्म करने और उम्मीदों को बनाएं रखने के लिए किसी न किसी को काम करना होगा. इस काम का जिम्मा आजाद समाज पार्टी ने उठाया है.