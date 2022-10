कंपाला : युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में इबोला से होने वाली मौतों की संख्या दो दिन पहले दर्ज 10 से बढ़कर 17 हो गई है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ (Xinhua news agency) की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को एक बयान में, Uganda health ministry के प्रवक्ता इमैनुएल ऐनेब्यूना (Emmanuel Anbuena) ने कहा कि देश में 20 सितंबर को पहली बार वायरस के पीड़ितों की संख्या 17 हो गई थी.

Emmanuel Anbuena ने कहा कि 9 अक्टूबर तक, पिछले 48 घंटों में चार नए पुष्ट मामले दर्ज होने के बाद पुष्टि किए गए मामलों की संचयी संख्या 48 थी. 48 पुष्ट मामलों में से नौ स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं. इससे पहले सोमवार को, ऐनेब्यूना ने पुष्टि की थी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization news) (WHO news) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम इबोला प्रतिक्रिया के समर्थन पर चर्चा करने के लिए देश में थी.

WHO के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी बुधवार को होने वाली इबोला वायरस रोग की तैयारी और प्रतिक्रिया (Ebola virus disease preparedness and response meeting) के लिए सीमा पार सहयोग पर उच्च स्तरीय आपातकालीन मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे. युगांडा में एक 24 वर्षीय पुरुष वयस्क के सकारात्मक परीक्षण के बाद इबोला का प्रकोप 20 सितंबर (Ebola outbreak declared on 20 September) को घोषित किया गया था.

क्या है इबोला वायरस

इबोला बहुत ही खतरनाक वायरस माना जाता है. Ebola Virus का संक्रमण जानवर से होता है. इस वायरस को जड़ से खत्म करने की कोई दवा नहीं बनी है. इबोला वायरस अफ्रीका के कुछ जानवरों के जरिए इंसानों में होता चला गया है. यह संक्रमित जानवरों के काटने या खाने से फैलता है. Ebola में पीड़ित रोगी के शरीर से निकलने वाले पसीना, खून या दूसरे तरल पदार्थ से यह वायरस फैलता है. -- आईएएनएस

