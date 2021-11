सूरजपुर: धान खरीदी (Paddy procurement in chhattisgarh 2021) 1 दिसंबर से शुरू होनी है. जहां एक और प्रदेश के कई जिलों से टोकन (Token issue process started for paddy purchase in Surajpur) के पहले दिन किसानों के परेशान होने की खबर आई. वहीं सूरजपुर जिले में धान खरीदी को लेकर खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है. सूरजपुर जिले में कुल 50 उपार्जन केंद्र हैं. जिसमें सोमवार से टोकन काटना शुरू कर दिया गया है. टोकन के लिए किसानों को सुबह 9:00 से 5:30 बजे तक का समय दिया गया है. सोमवार को पहले दिन 845 किसानों का टोकन काटा गया. जिसमें 18,440 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: कृषि कानून की वापसी पर TS Singhdeo ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले- MSP पर गारंटी कानून बनाए मोदी सरकार

आज जिले के 42 उपार्जन केंद्रों में किसानों का टोकन कटा है. शेष आठ केंद्रों में कल तक टोकन कटने की उम्मीद है. जिले को 24 लाख क्विंटल का लक्ष्य दिया गया है. खाद्य विभाग को पूरी उम्मीद है कि वह यह टारगेट पूरा कर लेगा. खाद्य विभाग द्वारा सीमांत और लघु किसानों को पहले महत्व दिया जा रहा है. जिले में पंजीकृत किसानों में 70% लघु किसान हैं. यही वजह है कि सप्ताह में 4 दिन लघु और सीमांत किसानों को ही टोकन दिया जाए रहा है. जबकि 2 दिन बड़े किसानों को टोकन दिया जाएगा. सभी किसानों को अधिकतम 80 क्विंटल तक का ही टोकन दिया जा रहा है.

जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की कोशिश है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और कोई भी किसान धान उपार्जन केंद्र से खाली हाथ वापस ना जाए. किसानों को असुविधा ना हो इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी धान खरीदी केंद्र में दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. साथ ही सभी गांव में मुनादी कराकर किसानों को सूचित किया जा रहा है कि उनका टोकन का तारीख कब है. ताकि किसान परेशान ना हो. फिलहाल टोकन का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा और जिला प्रशासन को उम्मीद है की पूरी धान खरीदी शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कर जाएगी.