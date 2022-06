सूरजपुर: सूरजपुर जिले में एक भाजपा नेता की नृशंस हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया (BJP leader murdered in Surajpur) गया. मामले में पुलिस ने 12 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है. सभी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही (suspect in custody in Surajpur murder case of BJP leader ) है.

धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या: बता दें कि भाजपा नेता की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की थी. हत्या की यह वारदात सूरजपुर के चंदौरा थाना क्षेत्र की है. भाजपा के प्रतापपुर ब्लॉक के उपाध्यक्ष हिरदल राजवाड़े का समई गांव में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला रेत दिया.हत्या की सूचना मिलते ही चंदौरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच के अनुसार जमीन विवाद के कारण भाजपा नेता की हत्या की गई है. दरअसल, हिरदल के पिता का सेमई गांव में चार एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. हिरदल शुक्रवार को इस जमीन के सीमांकन के लिए गए हुए थे. इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई.

संदिग्धों से पूछताछ जारी: मामले में चंदौरा थाना प्रभारी पीयूष चंद्राकर ने मीडिया को बताया कि मामले में एक ही परिवार के दर्जन भर संदेहियों से पूछताछ जारी है. हिरदल की हत्या इस परिवार की महिला और पुरुषों ने मिलकर किया है, इस बात की शंका है. हिरदल के परिजनों ने भी कुछ लोगों पर संदेह जताया है. उनसे भी पूछताछ जारी है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.