सूरजपुरः जिले के प्रेमनगर नगर पंचायत में चुनाव (election in premnagar nagar panchayat) के तारीखों का ऐलान होते ही अचानक राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है. संभावित प्रत्याशियों में उत्साह (enthusiasm among candidates) है. वह टिकट मिलने से लेकर जीत तक का समीकरण अभी से बिठाने लगे हैं. लेकिन पिछले इतिहास बता रहे हैं कि यहां के मतदाता पहले से ही काफी जागरूक (voters are already aware) हैं और इस बार वह काफी सोच-समझकर ही जिम्मेदारी का बागडोर सौंपने की मूड में हैं.

2009 में मिला था नगर पंचायत का दर्जा

सूरजपुर जिले में प्रेम नगर इकलौता नगर पंचायत (Prem Nagar is the only Nagar Panchayat) क्षेत्र है जहां पर चुनाव होना है. यह क्षेत्र भौगोलिक और राजनैतिक कारणों से बहुत महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है. प्रेम नगर को 2009 में नगर पंचायत का दर्जा मिला था. 15 वार्डों के इस नगर पंचायत में मतदाताओं की कुल संख्या 4954 हैं. इनमें महिला मतदाता 2528 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 2426 है.

बीजेपी का शुरू से रहा है दबदबा

यह आदिवासी बाहुल्य इलाका (tribal dominated area) है. क्षेत्र में भाजपा का बोलबाला रहा है. अभी तक पिछले दो चुनावों में इस नगर पंचायत में भाजपा का ही कब्जा रहा. वर्तमान में भाजपा की दुलर बाई नगर पंचायत अध्यक्ष (town panchayat president) हैं. लेकिन इस बार कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वह इस सीट पर कब्जा करेगी. उसका एजेंडा पिछले तीन सालों में सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखना होगा. विकास के उन्हीं पगडंडियों के सहारे चुनाव फतह करने की तैयारी है. जबकि बीजेपी ने ठीक इसके विपरित राज्य सरकार की नाकामयाबियों को जनता के सामने लाकर राजनीतिक तुष्टीकरण की फिराक में है.

विकास रहा है बड़ा मुद्दा

प्रेमनगर का इलाका आजादी के 50 वर्षों तक ग्राम पंचायत रहा है. इसलिए इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा विकास ही रहा है. फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान केंद्रों को चिन्हित कर लिया है. सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं. 27 नवंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू ही जाएगी. 3 दिसंबर तक नॉमिनेशन लिया जाएगा. 4 दिसंबर को स्कूटनी, 6 दिसंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी.

शीर्ष नेताओं ने संभाला कमान

30 दिसंबर को वोटिंग और 23 दिसंबर को मतदान डालने की तारीख तय की गई है. प्रेम नगर का चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है. भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह बागडोर संभालेंगी तो कांग्रेस की कमान प्रेम नगर विधायक और सरगुजा प्राधिकरण के अध्यक्ष खेल साए सिंह के हाथों में होगी. यही वजह है कि यह चुनाव काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है.