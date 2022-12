बसदेई थाना क्षेत्र में युवक की हत्या

सूरजपुर : बसदेई गांव Basdei thana of surajpur में बन्द मकान से एक युवक की खून से लथपथ सड़ी हुई हालत में शव बरामद किया गया है.जिस मकान से युवक का शव मिला है. उसमें पिछले दस दिनों से ताला लगा हुआ Dead body found in Basdei village of Surajpur था. बताया जा रहा है कि मृतक इस घर में अकेला ही रहता था. ग्रामीणों ने घर के अंदर से बदबू आने पर इसकी सूचना पुलिस को दी.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़ा.जिसके बाद युवक का शव दिखाई दिया. पुलिस की माने तो युवक के शरीर में चोट के निशान नजर आ रहे है जिसकी वजह से हत्या की आशंका जाहिर की गई Surajpur crime news है.

कौन था मृतक : आपको बता दें कि मृतक का नाम भरत राजवाड़े था. भरत ने दो शादियां की थी.लेकिन शादी के बाद से ही पत्नियों से उसकी नहीं बनीं लिहाजा वो घर में अकेला ही रहता था.वहीं पुलिस की माने तो भरत आदतन बदमाश था.गांव में कई लोगों से उसकी दुश्मनी भी थी.आए दिन गांव में किसी ना किसी से भरत का विवाद होता रहता था.

ये भी पढ़ें- सूरजपुर के भटगांव में मिली नाबालिग की लाश

जमीन की दलाली भी करता था मृतक : मृतक के परिजन की माने तो भरत जमीन खरीदी बिक्री का काम भी करता था. जमीन के लेनदेन को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था. मौत से एक हफ्ता पहले भी गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. खरीदार ने मृतक को जमीन का पूरा पैसा दे दिया था . जब खरीदार ने जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कहा तो भरत ने उसे घुमाना शुरु कर दिया था. एक हफ्ता पहले भी भरत ने खरीदार से पैसा लेने के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया था. ''अब परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि कहीं इसी कारण से उसकी मौत ना हुई हो.वहीं पुलिस परिजनों के बयान के बाद मामले की तफ्तीश में जुटी है.