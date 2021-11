सुकमाः जिले के लिंगनपल्ली कैम्प (Linganapalli Camp Shooting) में हुए गोलीकांड के आरोपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आरोपी जवान ने आखिर क्यों अपने साथियों पर गोली चलाई इसका खुलासा उसने किया है. दरअसल इस गोलीकांड मामले को लेकर हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. कल ही एक ऑडियो वायरल (audio viral) हुआ था और अब इस मामले को लेकर आरोपी जवान रितेश रंजन के साथ पूछताछ का वीडियो वायरल (video viral) हुआ है. हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि अब तक नही हो पाई है. इस वीडियो में आरोपी जवान रितेश रंजन (The accused jawan Ritesh Ranjan in the video) से कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और आरोपी सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार दे रहा है.





बातचीत के दौरान आरोपी जवान ने बताया कि आखिर क्यों उसने अपने साथी जवान को गोली मार दी. जिस तरह की बातें जवान बता रहा है, उससे साफ है कि लगातार साथी जवान की टीका-टिप्पणी (commentary) और कटाक्ष से वो परेशान था. आरोपी जवान बता रहा कि ना सिर्फ उसके बारे में बल्कि उसकी पत्नी के बारे में भी बेहद आपत्तिजनक मजाक (offensive joke) साथी जवान किया करते थे. उसके पूजा-पाठ का भी हंसी उड़ाते थे.

साथियों के मानसिक उत्पीड़न से था परेशान

वह काफी दिनों से इन सब बातों को बरदाश्त करता आ रहा था. जवान की बातों से साफ पता चल रहा है कि वह अपने साथियों की हरकत से काफी ज्यादा ही परेशान हो गया था. जवान ने पूछताछ के दौरान जो सबसे अहम बातें कही है. वह यह है कि साथी जवान उसे मरवाना भी चाहते थे. वारदात की रात भी जिन जवानों को उसने मारा, उनमें से एक जवान किसी दूसरे जवान से फोन पर बातें कर रहा था.

वहीं, एक जवान उसे मार देने की बातें भी कह रहा था. पूछताछ के दौरान आरोपी जवान ने यह भी बताया कि उसे ड्यूटी कैंप में नहीं करना था बल्कि उसे बाहर ऑपरेशन में जाना था. मारने की बात उसे ऑपरेशन के दौरान ही कही जा रही थी. वह अपने अधिकारियों से बातचीत को लेकर भी कुछ अहम जानकारियां पूछताछ करने वाले अफसर को दे रहा है. पूछताछ करने वाले अफसर ने जब आरोपी जवान से यह पूछा कि उसने इस पूरी घटना की जानकारी अपने कंपनी कमांडर (company commander) को क्यों नहीं दी, तो उसने कहा कि उसने अपने इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले की जानकारी दी थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो

अपने अधिकारियों को लेकर भी वह कुछ बातें 5 मिनट के वीडियो (Video) के दौरान कह रहा है. इन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जवान अपने साथियों से परेशान था और लगातार उसके खिलाफ हो रही टीका-टिप्पणी से आजिज आकर सोते वक्त अपने साथी जवानों को गोली मार दी. हालांकि इस वीडियो की पुष्टि बस्तर पुलिस के किसी बड़े अधिकारी ने नहीं की है. जवान से पूछताछ करने का यह वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर तेजी वायरल हो रहा है.