सरगुजा: दोनों ग्रामीण शराब के नशे में मैनपाट के रोपाखार में सड़क के किनारे सो गए थे. प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि दोनों कड़ाके की ठंड में हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए. गंभीर रूप से पीड़ित ग्रामीण को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है.



शराब का किया था सेवन: मैनपाट के गांव करम्हा निवासी बनवारी राम और उदयपुर निवासी भोलू राम अपने एक अन्य साथी के साथ शुक्रवार को मैनपाट में सेंट्रल बैंक पहुंचे थे. बैंक से पैसे निकाल कर उन्होंने शराब लिया. फिर तीनों ने मैनपाट में जमकर शराब पी. भोलू राम का करम्हा में ससुराल है. वो अपने ससुराल आया हुआ था. वह अपने साथियों के साथ स्थानीय त्योहार छेर छेरा मना रहा था. जहां सभी ने महुआ शराब का सेवन किया. जिसके बाद रोपाखार पेट्रोल पंप के पास बनवारी राम और भोलू राम दोनों सड़क किनारे खुले में सो गए.



स्थानीय लोगों ने दी सूचना: रोपाखार में लोगों ने सुबह दो लोगों को सड़क किनारे पड़ा देखा. सुबह भोलू की हालत गंभीर थी वो ठंड से कांप रहा था. वहीं बनवारी की मौत हो चुकी थी. सूचना पर कमलेश्वरपुर थाना प्रभारी विजय प्रताप पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से भोलू राम को अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताई है. प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है.



"शराब और ठंड ने ली जान": मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संदीप भगत ने बताया कि "अत्यधिक शराब का सेवन किया था. ठंड भी काफी तेज थी. संभवतः वह hypothermia का शिकार हो गया है. ग्रामीण की मौत भी हाइपोथर्मिया के कारण हुई है. हालांकि दोनों ने गर्म कपड़े पहने थे. लेकिन इतनी तेज ठंड के लिये कपड़े कम थे."