सरगुजा : शैक्षणिक काम छोड़कर सालों से अधिकारी बनकर बैठे लोगों पर शासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार की तरफ से प्रदेशभर में ऐसे 19 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मूल पद पर वापस स्कूल भेज दिया है. इसके साथ ही पीएससी से चयन के बाद भी पदोन्नति के इन्तजार में बैठे एबीईओ को बीईओ की जिम्मेदारी सौंपी है और पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिया है.transfer Order of BEO in Chhattisgarh

शिक्षक बने थे अधिकारी: शासन स्तर पर हुई इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. Action on BEO in Chhattisgarh प्रदेश के साथ ही जिलों में भी ऐसे अनेकों प्राचार्य व व्याख्याता है जो अपनी पहुंच के दम पर मूल पद के विपरीत शैक्षणिक कार्य छोड़कर अधिकारी की नौकरी कर रहे हैं. प्राचार्य व व्याख्याता के पद पर पदस्थापना होने के बाद भी वे विकासखंड शिक्षा अधिकारी व सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनकर बैठे हुए है.transfer Order of BEO in Chhattisgarh

मूल पद पर वापसी: वर्षों से बीईओ बनकर बैठे व्याख्याताओं पर शासन ने कड़ी कार्रवाई की है. शासन की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने 19 बीईओ के स्थानांतरण का आदेश जारी किया है. सभी बीईओ को तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक आधार पर मूल पद पर पदस्थ कर दिया गया है.

मुख्यालय के बड़े नाम भी: जारी सूची में सरगुजा संभाग के भी कुछ बड़े नाम शामिल है. शासन ने अंगेजी के व्याख्याता व बीईओ लखनपुर को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवनाथपुर सीतापुर, अर्थशास्त्र व्याख्याता व बीईओ राजपुर कुंवर साय को सूरजपुर जिले के ओड़गी बिहारपुर शासकीय उमावि, अंग्रेजी व्याख्यता व अंबिकापुर बीईओ योगेश मिश्रा को शासकीय उमावि बसकेपी कुसमी, फूलसाय मरावी एबीईओ भैयाथान को बीईओ कार्यालय, जीव विज्ञान व्याख्याता व बीईओ सूरजपुर विनोद कुमार दुबे को शासकीय उमावि रामचंद्रपुर बलरामपुर में प्रशासनिक आधार पर पदस्थ किया है.

बीईओ से बने एबीईओ: मनेन्द्रगढ़ से प्रभारी बीईओ खड़गवां को हाई स्कूल बड़ेसाल्ही भेजा गया है. सूरजपुर के प्रभारी बीईओ विनोद दुबे को हाई स्कूल रामचंद्रपुर बलरामपुर भेजा गया है. सूरजपुर जिले के भैयाथान के प्रभारी बीईओ फूल साय मरावी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया गया है. ABEO promotion chhattisgarh

जशपुर में पदस्थ: प्रकाश तिवारी को मुंगेली से सहायक संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरिया भेजा गया है. कबीरधाम जिले से भानु प्रताप चंद्राकर को बीईओ सूरजपुर बनाया गया है. मोहम्मद इस्माइल खान को सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बीईओ भरतपुर बनाया गया है. दुर्गेश देवांगन को जांजगीर चाम्पा से जशपुर जिले के फरसाबहार बीईओ बनाया गया है. संजय पटेल को रायगढ़ से जशपुर जिले में बीईओ मनोरा बनाया गया है. प्रकाश तिवारी मुंगेली को सहायक संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरिया बनाया गया है.