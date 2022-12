सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग

सरगुजा: काउंसलिंग के दौरान विशेष रूप से दिव्यांग महिला, पुरुषों, परित्यागता, विधवा महिलाओं के बाद महिला पुरुषों को वरीयता के आधार पर स्कूलों के चयन के लिए आमंत्रित किया गया. teachers counseling in surguja इस पूरी प्रक्रिया के तहत पहले दिन ई और टी संवर्ग के 528 सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्तर पर की गई. surguja news update जबकि शेष टी संवर्ग के सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को की जाएगी.





पहले दिन की काउंसलिंग के परिणाम: जिले के टी और ई संवर्ग के शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू की गई जो देर शाम तक चली. teachers counseling in surguja काउंसलिंग के दौरान पहले दिन टी संवर्ग के 300 में से 289 और ई संवर्ग से 228 में से 206 सहायक शिक्षकों की पदस्थापना करने के साथ ही उन्हें पदोन्नति दी गई. assisiant teachers promoted जबकि शेष बेचे 249 टी संवर्ग के सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को की जाएगी. surguja news update इस दौरान काउंसलिंग स्थल पर दिनभर गहमा गहमी का माहौल बना रहा और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में प्रशासन व पुलिस बल को तैनात किया गया था.





ये हैं प्रमोशन के आंकड़े: आज की काउंसलिंग के दौरान टी संवर्ग से 11 व ई संवर्ग से 22 सहायक शिक्षकों ने पदोन्नति लेने से इनकार किया. teachers counseling in surguja इस पूरी प्रक्रिया की प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी भी कराई गई. ई संवर्ग के 229 लोगों का प्रमोशन होना है. वहीं 541 सहायक शिक्षक टी संवर्ग से प्रमोट किये जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त ई संवर्ग के प्रधान पाठक विहीन एकल शिक्षकीय स्कूलों में पूर्व में ही सहमति पत्र लेकर 9 लोगों की पदोन्नति की गई है. assisiant teachers promoted वहीं टी संवर्ग के के प्रधान पाठक विहीन एकल शिक्षकीय स्कूलों में 61 लोगों की पदोन्नति की गई है. surguja news update इस प्रकार कुल 840 सहायक शिक्षक एलबी की पदोन्नति प्रधान पाठक के पद पर की जा रही है.





कैसे खटाई में पड़ी पदोन्नति: सरगुजा जिले में सहायक शिक्षकों के लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया को पूर्ण किया. teachers counseling in sarguja स्कूल शिक्षा विभाग से डीईओ ने पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ ही प्रधान पाठकों के पदस्थापना का आदेश जारी किया था. surguja news update लेकिन पदस्थापना सूचि जारी होने के बाद से ही यह प्रक्रिया विवादों में पड़ गई थी. assisiant teachers promoted प्रक्रिया से असंतुष्ट लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए पदस्थापना आदेश निरस्त करने की मांग की थी.



कोर्ट ने लगा दिया था स्टे: कलेक्टर के निर्देश पर डीईओ ने पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया था और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. लेकिन शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए सहायक शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में स्टे दे दिया था. surguja news update स्टे के कारण पदोन्नति और पदस्थापना की प्रक्रिया अटक गई थी. assisiant teachers promoted लेकिन एक बार फिर कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश पर काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है.