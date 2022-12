मैनापाट में जलती हुई कार नरकंकाल मिला

सरगुजा: स्थानीय लोगों की सूचना पर मैनपाट और रायगढ़ के कापू की पुलिस मौके पर पहुंची. मैनपाट के मेहता प्वाइंट Mehta Point of Mainpat से होकर कापू की ओर जाने वाले मार्ग पर आज सुबह लोगों ने जलती हुई कार को Burning Car In Mainpat Ambikapur देखी. कार के अंदर एक जलता हुआ नरंककाल भी दिखा (Skeleton Found In Burning Car) . इसकी सूचना तत्काल मैनपाट और कापू पुलिस को दी गई. सूचना पर मैनपाट थानेदार विजय प्रताप और कापू थानेदार बीएस पैकरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

मैनपाट में मिली जलती हुई कार

रायगढ़ की किसी व्यक्ति की बताई जा रही है: पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब तक कार से धुआं निकल रहा था और नरकंकाल भी जल रहा था. पुलिस ने पानी डालकर आग को बुझाया. नरकंकाल कार की पिछली सीट पर मिला है. कार रायगढ़ के किसी व्यक्ति की बताई जा रही है. लेकिन घटना कैसे हुई यह सवाल बना हुआ है. क्योंकि किसी बड़े अपराध की सुगबुगाहट से पुलिस जांच कर रही है.

देर रात आग लगाए जाने की आशंका: मैनपाट में ठंड के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. इस समय भी लोग अपने वाहनों से मैनपाट घूमने पहुंच रहे हैं. इस कारण मैनपाट पहुंचने के सभी मार्गों पर देर रात तक गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है. जहां जलती कार मिली है. इस मार्ग पर भी वाहनों का आवागमन देर रात तक होता है लेकिन लोगों ने सुबह जलती कार देखी है. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कार में आग देर रात या तड़के सुबह में लगाई गई है. फॉरेंसिक जांच और कार मालिक का पता चलने के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ा सकेगी.