सरगुजा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने प्रशासनिक कसावट लाने के लिए एक ही जगह पर लंबे समय से जमे कर्मचारियों के स्थानातंरण (Transfer of employees) को लेकर कलेक्टरों को निर्देश दिये (Instructed the collectors) थे. जिसे लेकर कलेक्टर सरगुजा (Sarguja Collector) ने जिले के 11 आरआई(RI) और 72 पटवारियों का तबादला (Transfer of patwaris) किया. तबादले के बाद उन्हें तत्काल नवीन पदस्थापना पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए है.

कलेक्टर संजीव कुमार झा (Collector Sanjeev Kumar Jha) के द्वारा जिले के विभिन्न तहसीलों के अंतर्गत आने वाले आरआई सर्किल (RI Circle) में दो वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ 11 आरआई तथा पटवारी हल्का में पदस्थ 72 पटवारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है. जारी आदेशानुसार 10 पुरुष एवं 1 महिला आरआई तथा 15 महिला एवं 57 पुरुष पटवारियों का स्थानांतरण किया गया है.

महिला पटवारियों (women patwaris) को वर्तमान पदस्थापना के तहसील अंतर्गत पटवारी हल्कों में जबकि पुरुष पटवारियों के वर्तमान पदस्थापना तहसील में भी परिवर्तन किया गया है.