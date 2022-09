सरगुजा : मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरपंच सचिव से दो महीने तक गुहार लगाने के बाद वृद्ध महिला कलेक्टर जन चौपाल में पहुंची. सरपंच सचिव के पैसे की मांग से परेशान वृद्धा ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की .कलेक्टर ने तत्काल मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और सचिव को निलंबित कर (Misleading secretary suspended in sarguja ) दिया. वहीं सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.



आधे घंटे में बना मृत्यु प्रमाण पत्र : कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जनचौपाल में आधे घंटे में प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया. वृद्धा ने तत्काल प्रमाण पत्र मिलने पर शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया. कलेक्टर ने वृद्धा को परेशान करने वाले सचिव को तत्काल निलबिंत करने और सरपंच को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं.





पैसे के लिए कर रहे थे टालमटोल : मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जन चौपाल में इसी तरह की कई समस्याओं का समाधान त्वरित होने से लोगों को राहत मिल रही है. आज बतौली के शांतिपारा निवासी वृद्धा शकुंतला ने बताया "उनके चाचा ससुर की मृत्यु 1994 में हो गई है. उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए बतौली सचिव के पास दो माह पहले आवेदन दिया था. मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सचिव और सरपंच से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी टाल-मटोल करते रहे और पैसे की मांग करने (suspended for death certificate in sarguja ) लगे"

कलेक्टर ने किया सस्पेंड : कलेक्टर कुन्दन कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बतौली के सचिव जसवंत पैकरा को निलंबित करने और सरपंच को कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि जागरूकता की कमी से इस तरह के मामले आमने आते हैं. क्योंकि सब कुछ डिजिटल होने के बाद अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से बनते हैं. इसके लिये किसी की सिफारिश या रिश्वत देने की जरूरत नही होती. sarguja latest news