सरगुजा: 22 दिसंबर को जामडीह निवासी दो लड़के एक नाबालिग लड़की को उसके घर से बहला फुसलाकर अपने साथ बाइक में ले गए. Gang rape of minor in Surguja आरोपी नाबालिग के साथ तीन दिनों तक बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म करते रहे. आरोपियों ने नाबालिग को घर वापस छोड़ने की बजाए सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए. sarguja news update लड़की ने पूछताछ में बताया कि दोनों आरोपियों ने मुझे घुमाने के बहाने बुलाया और वहां से ले गए. police arrested two accused 3 दिन तक बारी-बारी रेप किया.



बच्ची के नहीं लौटने पर परिजनों ने की शिकायत: बच्ची के वापस नहीं लौटने पर जब परिजनों ने पुलिस से शिकायत की Gang rape of minor in Surguja तब पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर नाबालिग बालिका की तलाश शुरू की. Surguja Crime News जांच में पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था. तभी पुलिस को खबर मिली की आरोपी पास के गांव में लड़की के साथ देखे गए हैं. police arrested two accused जिसके बाद पुलिस ने आसपास के गावों में दबिश दी. लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली. इसके बाद पुलिस को आरोपियों के जामडीह गांव में होने की सूचना मिली. जिस पर पुलिस ने जामडीह गांव में दबिश दी. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से लड़की को छुड़ाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

आरोपियों ने अपराध कबूला: पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद कर परिजन के सुपुर्द किया है. Gang rape of minor in Surguja पुलिस ने आरोपियों पर संबंधित धारा सहित पोक्सो एक्ट की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है. आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.

एसडीओपी सीतापुर ध्रुवेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ''शिकायत के आधार पर दो आरोपियों को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.''