सरगुजा: कोरोना काल से बंद ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शरू किया गया (Expansion of rail service in Ambikapur). इनमें अम्बिकापुर से एक महत्वपूर्ण ट्रेन बंद थी. अम्बिकापुर से दोपहर 12 बजे निकलने वाली अम्बिकापुर शहडोल मेमू सहित 3 ट्रेनें अब तक बंद थी इन्हें एक साथ शुरू कर दिया गया है.दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जन सम्पर्क विभाग से अम्बिकेश साहू से जानकारी दी है कि रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग और उनकी बेहतर यात्रा सुविधा हेतु गाड़ियों का परिचालन दोबारा शुरू किया जा रहा (Ambikapur MEMU train from Manendragarh) है. सभी गाड़ियों को योजनाबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया जा रहा है (MEMU train from Manendragarh Ambikapur to Shahdol).





तीन रूटों में ट्रेनों को होगा परिचालन: ट्रेन संख्या 08759 अनूपपुर मनेन्द्रगढ़ मेमू स्पेशल दिनांक 25 सितम्बर 2022 से, 08757 मनेन्द्रगढ़ अम्बिकापुर मेमू स्पेशल दिनांक 26 सितम्बर 2022 से एवं 08750 अम्बिकापुर शहडोल मेमू स्पेशल दिनांक 26 सितम्बर 2022 से शुरू की जा रही है. इन तीनों मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अगली सूचना तक जारी रहेगा.

शहडोल और मनेन्द्रगढ़ के लिए ट्रेन सेवा की शुरुआत: गाड़ी संख्या 08757 मनेन्द्रगढ़ अम्बिकापुर मेमू स्पेशल दिनांक 26 सितम्बर 2022 से प्रतिदिन मनेन्द्रगढ़ से सुबह 07.25 बजे रवाना होकर अम्बिकापुर 11.50 बजे पहुंचेगी. इस गाड़ी का 15 रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज रहेगा. इसी प्रकार 08750 अम्बिकापुर-शहडोल मेमू स्पेशल दिनांक 26 सितम्बर, 2022 से अम्बिकापुर 12.20 बजे रवाना होकर शहडोल 18.00 बजे पहुंचेगी. इस गाड़ी का 25 रेलवे स्टेशनो पर स्टॉपेज रहेगा.





स्पेशल ट्रेनों में किराया अधिक: कोरोना काल के बाद ट्रेनों को चालू करने की मांग लोग लगातार कर रहे थे. इस बीच ट्रेनें चालू तो की गई लेकिन ये सभी ट्रेनें स्पेशल के नाम से चालू की जा रही है. स्पेशल का मतलब सीधा यह है कि इनका किराया काफी अधिक रखा गया है. जितनी भी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उसका किराया लगभग दो गुना बढ़ा दिया गया है. ऐसे में लोगों को सुविधा तो मिल रही है लेकिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.