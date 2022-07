अम्बिकापुर : सरगुजा आईजी कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया गया है. पीड़ितों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया (Demonstration by placing dead body in front of Surguja IG office) है. जमीन विवाद में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है.पीड़ित शत्रु नारायण ने बताया कि "उसकी मां का भू माफियाओं अपहरण कर लिया था. इस दौरान उसके साथ मारपीट की (Serious allegations against police in Surguja) गई. इलाज के बहाने करीब 4 महीने तक मंजिरा गांव में रखा गया.''

पारिवारिक विवाद भी है कारण : पीड़ित ने यह भी बताया कि "जब भी वह अपनी मां को लेने जाता था तो उसका मामा जमीन माफियाओं को बुलाकर उस पर दबाव बनाता था, इसी बीच पुलिस की मदद से पीड़ित को जानकारी मिली की उसकी मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसे डॉक्टर ने रायपुर रेफर किया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो (Fight over land dispute in Surguja) गई"

शव रखकर किया हंगामा : पीड़ित ने गांधीनगर और लटोरी पुलिस (Gandhinagar and Latori police accused of negligence) पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है. वहीं पीड़ित ने आईजी कार्यालय के सामने शव रखकर हंगामा किया और मामले में सरगुजा आईजी से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है. इस मामले में एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला का कहना है "यह मामला जमीन विवाद को लेकर था. फरियादी के शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी"

पहले भी हुई मौत : सरगुजा में जमीन विवाद को लेकर पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं. कुछ मामलों में तो जमीन माफियाओं पर भी हत्या के आरोप हैं. लेकिन ऐसे में भी पुलिस पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं. अब देखना ये होगा कि आईजी मामले में क्या कार्रवाई करते हैं.